Onze pessoas são presas em Caxias do Sul pela Brigada Militar em 24 horas

Atuação da Brigada Militar, em Caxias do Sul. Comunicação Social 12° BPM / Divulgação

Entre quinta-feira (7) e sexta (8), 11 pessoas foram presas em Caxias do Sul, de acordo com a Brigada Militar (BM). As prisões foram feitas a partir do cumprimento de ordens judiciais, além do combate a crimes como tráfico de drogas e furto.

Entre as prisões, quatro aconteceram por mandados judiciais nos bairros Santa Fé, Marechal Floriano, Salgado Filho e Santa Catarina. Já outras três foram pelo crime de receptação de uma caminhonete, recuperada também na quinta, no Santa Catarina.

Os policiais atenderam ainda uma ocorrência de furto de loja, na Rua Visconde de Pelotas, no Centro. O suspeito do crime tentou furtar roupas, que totalizavam cerca de R$ 1,7 mil. Houve ainda uma prisão por um furto de carro, que aconteceu no Charqueadas, na noite de quinta.