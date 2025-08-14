Mutirão coleta DNA de familiares de pessoas desaparecidas nesta sexta-feira, em Caxias do Sul 

Um mutirão pretende coletar o DNA de familiares de pessoas desaparecidas nesta sexta-feira (15), em Caxias do Sul. A ação está marcada para acontecer das 9h às 12h, na sede da 8ª Delegacia de Polícia Regional, na Rua Dr. Montaury, nº 1387.

Organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e executada pelo Instituto-Geral de Perícias (o IGP) do Rio Grande do Sul, a iniciativa tem o objetivo de ampliar as ações de identificação de pessoas desaparecidas em todo o Brasil.

No ano passado, foram coletadas 1.645 amostras no país, auxiliando na identificação de 35 pessoas. Somente no Estado, quatro desaparecidos foram reconhecidos a partir deste trabalho.

A identificação mais recente ocorreu na quarta-feira (13). Trata-se de um corpo localizado em junho às margens do Rio Taquari, entre os municípios de Triunfo e General Câmara. A partir do cruzamento de dados junto ao Banco de Perfis Genéticos, os peritos conseguiram estabelecer uma correspondência entre o DNA do corpo e um perfil armazenado no sistema, vinculado a uma mulher desaparecida em 2 de maio de 2024, em Lajeado.