Mulher em cárcere privado e ameaçada para vender drogas é resgatada em Bento Gonçalves

Drogas e materiais foram apreendidos em casa em que mulher foi encontrada. Guarda Civil Municipal / Divulgação

Uma mulher de 52 anos, que estaria em situação de sequestro e cárcere privado, foi resgatada nesta segunda-feira (18) pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Bento Gonçalves. De acordo com nota da guarda, a vítima estaria recebendo ameaças para vender drogas no local em que foi encontrada.

Para preservar a identidade da vítima, o bairro da ocorrência não foi divulgado. Conforme a GCM, a mulher foi encontrada a partir de uma denúncia repassada pelo Centro de Operações (CIOp).