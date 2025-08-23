Polícia

Em Caxias do Sul
Notícia

Menino agredido com pilha de livros por professora só consegue se alimentar com comidas pastosas, diz mãe

Aluno de quatro anos perdeu um dente e precisou de aparelho para outros dentes afetados. Professora foi presa em Palmeira das Missões

g1 RS

Zero Hora

