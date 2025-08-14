Mandante e assassino de motorista de aplicativo de Caxias do Sul são condenados

Mateus Pereira de Campos tinha 33 anos à época do crime. Arquivo Pessoal / Divulgação / Divulgação

O Tribunal do Júri de Vacaria condenou, na noite desta quinta-feira (14), dois dos réus apontados pelo homicídio qualificado de Mateus Pereira de Campos, motorista de aplicativo de 33 anos que residia em Caxias do Sul. O crime ocorreu em setembro de 2019, em Campestre da Serra, e envolveu tortura, execução e ocultação do corpo da vítima.

A advogada Francismara Vasconcelos Machado, de 50 anos, foi condenada a 25 anos de reclusão por ser a mandante do crime. Moradora de Caxias do Sul e com histórico de atuação profissional também em Vacaria, ela não compareceu ao julgamento e, segundo a polícia, está foragida.

Já Fabiano Vieira dos Santos, conhecido pelo apelido de Gato, e com antecedentes por furtos, roubos no interior e abigeato, recebeu pena de 29 anos de prisão por participação direta na execução. Um terceiro acusado foi absolvido, enquanto um quarto réu, alvo de cisão processual, ainda será julgado.

O julgamento começou às 9h de terça-feira (12) e se estendeu até a meia-noite de quinta-feira. A sentença foi lida pela juíza Tatiane Lewandowski.

O crime

As investigações começaram em 28 de setembro de 2019, quando o carro de Campos foi encontrado incendiado próximo ao km 58 da BR-116, em Campestre da Serra. Naquele momento, ele foi dado como desaparecido.