Mais 22 pessoas são indiciadas por assalto ao aeroporto de Caxias do Sul

Operação da Polícia Federal para prender suspeitos do assalto ao aeroporto de Caxias do Sul. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Mais 22 pessoas foram indiciadas pelo assalto ao aeroporto Hugo Cantergiani, que aconteceu em junho de 2024 em Caxias do Sul. A Polícia Federal concluiu a segunda fase da Operação Elísios nesta terça-feira (19).

Conforme nota da assessoria de imprensa, os indiciados devem responder por crimes como latrocínio, falsificação de símbolo, explosão, falsificação de identidade, adulteração veicular, usurpação de função pública, posse de arma de uso restrito, lavagem de dinheiro e organização criminosa com arma de fogo. Com as duas fases da operação, 39 pessoas foram identificadas e indiciadas pela Polícia Federal.

O crime aconteceu em 19 de junho do ano passado e nove criminosos com armamento de guerra tentaram roubar R$ 30 milhões. O dinheiro, que pertencia a um banco, estava em uma aeronave com origem de Curitiba.

Os assaltantes, que usaram fardamento falso da Polícia Federal e transformaram caminhonetes em viaturas do órgão para entrar no aeroporto, conseguiram roubar R$ 14 milhões. É o maior assalto da história do Estado.

Relembre o crime

Na noite do assalto, a ação teve início um pouco antes das 19h, quando nove criminosos se aproximaram do aeroporto caxiense em três caminhonetes pretas - uma Frontier, uma Outlander e uma Santa Fé. O voo com os R$ 30 milhões chegaria às 19h na aeronave de modelo King Air C90 Gti.

Para acessar a pista, os bandidos uniformizados caracterizaram os dois primeiros veículos com emblemas da PF e acessórios como o giroflex. A intenção era enganar funcionários e vigilantes do terminal. O terceiro veículo ficou em frente ao portão 2 do aeroporto para servir de apoio na fuga.

A ação, como registraram as câmeras do Hugo Cantergiani, começou exatamente às 19h27min, no mesmo portão. Após três pessoas serem feitas refém, seguranças foram rendidos e obrigados a colocar o dinheiro nas caminhonetes. O grupo reuniu-se na Santa Fé para o início da fuga, mas foi surpreendido pela Brigada Militar. Na troca de tiros, o 2º Sargento da BM, Fabiano Oliveira, foi morto aos 47 anos.

Após o tiroteio, fugiram na Santa Fé e na Outlander com R$ 14,4 milhões. A Frontier ficou para trás com um dos criminosos mortos e R$ 15,6 milhões.