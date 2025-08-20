Polícia

Operação Elísios
Notícia

Mais 22 pessoas são indiciadas por assalto ao aeroporto de Caxias do Sul

Segunda fase da investigação foi concluída na terça-feira (19) pela Polícia Federal. Crime aconteceu em junho de 2024, quando grupo fortemente armado tentou roubar R$ 30 milhões de avião que pousava no Hugo Cantergiani

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS