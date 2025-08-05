Polícia

Em Bom Jesus
Notícia

Justiça torna réu brigadiano flagrado atirando em homem algemado com as mãos para trás

Com a decisão, o soldado Emerson Brião, 32 anos, responderá por homicídio qualificado. Ele é apontado como autor da morte de Geovane Matias Maciel, 19

Júlia Ozorio

