Polícia

Investigação 
Notícia

Justiça nega habeas corpus para soltar professora que agrediu criança em escola de Caxias do Sul 

Defesa informou que ela foi transferida de Palmeira das Missões, onde foi presa na última sexta-feira, para outra cidade. O local atual não foi informado por questões de segurança. O advogado dela ainda solicitou uma avaliação médica 

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS