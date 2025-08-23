Idoso morre após cair em açude no interior de Guaporé

Um homem de 83 anos, identificado como Antonio Francisco Biasoli, morreu após ser resgatado de um açude no interior de Guaporé, na Serra. O caso foi registrado na localidade de Linha Felix da Cunha, por volta das 18h de sexta-feira (22).

Segundo o delegado Tiago Albuquerque, as informações apuradas até o momento indicam que Biasoli teria se desequilibrado e caído na água.

Apesar de socorrido, o idoso não resistiu. A perícia irá determinar se a causa da morte foi afogamento.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ocorrido.

Despedida