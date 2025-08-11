Homem suspeito de estuprar a própria filha adolescente é preso em Bento Gonçalves 

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso preventivamente na tarde desta segunda-feira (11), em cumprimento de um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário. Ele é investigado por suspeita de estuprar a própria filha, uma adolescente de 15 anos.
Conforme o registro policial, a vítima seria abusada pelo genitor desde os nove anos. Durante as investigações, a Polícia Civil alega ter encontrado indícios fortes do crime. Segundo a delegada Deise Ruschel, a adolescente está acolhida em um local seguro.