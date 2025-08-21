Homem que fazia negociações falsas na internet e atraía vítimas para emboscadas é preso pela Polícia Civil em Caxias do Sul

Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na manhã desta quinta-feira (21), um homem de 25 anos suspeito de praticar 14 roubos em Caxias do Sul. As investigações da 1ª Delegacia de Polícia indicam que ele atraía as vítimas, por meio de negociações falsas de produtos anunciados na internet. O prejuízo estimado é de R$ 70 mil.

Segundo a apuração, o suspeito demonstrava interesse em produtos e marcava encontros com as vítimas em locais considerados seguros, nos bairros Jardim América e Madureira. Após, ele conduzia os supostos vendedores para becos, onde mostrava uma arma e anunciava o assalto. Ele foi reconhecido em 12 dos 14 casos.

