Polícia

Golpe do falso comprador
Notícia

Homem que fazia negociações falsas na internet e atraía vítimas para emboscadas é preso pela Polícia Civil em Caxias do Sul

Suspeito demonstrava interesse em produtos e marcava encontros com vítimas em locais considerados seguros. Investigações da 1ª DP indicam prejuízo de R$ 70 mil, em 14 assaltos

Alana Fernandes

