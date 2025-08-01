Homem morto a tiros em São Francisco de Paula será sepultado em Caxias nesta sexta-feira

Alan Vinicius de Aguiar Lopes, de 27 anos, será sepultado nesta sexta-feira (1°), às 15h30min, no Cemitério Público Municipal II - Rosário, em Caxias do Sul. Ele foi encontrado morto, com marcas de tiros, em São Francisco de Paula.
De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado aos fundos de uma casa, no bairro Santa Isabel, na noite de quarta-feira (30). A ocorrência foi registrada por volta das 23h. A Brigada Militar (BM) foi acionada, via 190, após tiros.
As circunstâncias do homicídio são apuradas pela polícia. A principal hipótese, de acordo com a delegada Fernanda Aranha, é uma rivalidade entre facções.