Homem encontrado em barranco do interior de Caxias teria sido morto a pauladas, afirma polícia

Informação foi confirmada pelo delegado Raone Nogueira. Um homem foi preso e dois suspeitos detidos nesta sexta-feira em operação realizada nos bairros Reolon e Bela Vista

