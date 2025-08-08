Homem encontrado em barranco do interior de Caxias teria sido morto a pauladas, afirma polícia

O caso ocorreu no último sábado. Polícia Civil / Divulgação

Investigações da Polícia Civil apontam que Gilmar Antonio Rafaelli, de 63 anos, encontrado morto no último sábado (2) em um barranco do Rio Piaí, no distrito de Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul, teria sido assassinado a pauladas. A informação foi confirmada pelo delegado Raone Nogueira, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP).

Conforme o delegado, após matarem Rafaelli, os suspeitos do crime teriam transportado o corpo e o jogado em um barranco do Rio Piaí.

Nesta sexta-feira (8), a DPHPP desencadeou a Operação Ravina — que significa barranco ou declive acentuado — prendeu um homem de 32 anos, suspeito pelo assassinato, que estava foragido. Conforme o delegado, o preso possui diversos antecedentes policiais, como organização criminosa, sequestro e cárcere privado. Ele foi capturado no bairro Reolon.

No mesmo bairro foi detido um homem de 43 anos e um mulher de 35. Ele, de acordo com Nogueira, tem antecedentes por ameaça; ela, por furto e dano.