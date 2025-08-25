Homem é preso por suspeita de ter abusado sexualmente de criança de quatro anos em Antônio Prado

Um homem de 59 anos foi preso pela Brigada Militar em Antônio Prado por suspeita de ter abusado sexualmente de uma criança de quatro anos. A ocorrência policial foi registrada na madrugada de domingo (24), após a mãe da vítima encontrar o homem com a criança nua.

A vítima e a mãe foram atendidas no Hospital São José, junto do Conselho Tutelar. Conforme a Brigada Militar, no hospital, a criança disse que o homem tirou as roupas dela e tocou nas partes íntimas.