Homem é morto e outros dois ficam feridos no bairro Municipal, em Bento Gonçalves 

Um homem de 26 anos, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi morto na tarde desta segunda-feira (11) após ser atingido por tiros. Além dele, outros dois homens, de 27 e 40 anos, ficaram feridos também por tiros. Os crimes foram no bairro Municipal, em Bento Gonçalves.

Equipes da Brigada Militar iniciaram as buscas pelo suspeito de cometer o crime a partir da descrição do carro usado na ação. Informações recebidas pelos policiais levaram as autoridades até a garagem em que o carro estava antes do crime.

No local foram encontrados e apreendidos uma sacola com 90 munições calibre 9 milímetros, 23 munições calibre .380, 10 munições calibre .38, assim como dois carregadores de submetralhadora CT9mm, uma coronha e três câmeras de segurança.