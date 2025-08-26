Homem é morto dentro de caminhonete em Bento Gonçalves; cidade tem segundo dia consecutivo com homicídio

Um homem morreu após ser baleado no bairro São João, em Bento Gonçalves, na manhã desta terça-feira (26). A vítima foi identificada como Antonio Adriano Vieira, de 36 anos, natural de Nonoai, no Norte do Estado.

Segundo a delegada plantonista Maria Isabel Zerman Machado, Vieira foi atingido por disparos enquanto estava dentro de uma caminhonete, na Rua Hermínio Gabardo. Ele morreu no local.

A Brigada Militar (BM) foi acionada por volta das 7h10min para atendimento da ocorrência.

Este é o segundo dia consecutivo com morte violenta na cidade. Na madrugada de segunda-feira (25), Vinícius Barbosa Cabeleira, 21, foi assassinado dentro de casa, no bairro Eucaliptos.