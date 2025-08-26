Polícia

Tiros
Notícia

Homem é morto dentro de caminhonete em Bento Gonçalves; cidade tem segundo dia consecutivo com homicídio

Crime mais recente foi registrado na manhã desta terça-feira, na Rua Hermínio Gabardo

Luca Roth

