Homem é ferido com facão durante briga em praça de Caxias do Sul

Um homem de 31 anos foi agredido com golpes de facão na noite deste domingo (17), no distrito de Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul. A vítima precisou de atendimento médico após dar entrada, por volta das 21h10min, na Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central) com ferimentos na cabeça, ombro, boca e orelha.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o homem relatou ter sido atacado durante uma briga ocorrida na praça da comunidade. O suspeito, de 33 anos, foi localizado pouco depois pela equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM). Ele conduzia um veículo pela Rota do Sol quando foi abordado e preso por tentativa de homicídio.