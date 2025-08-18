Homem condenado por estupro e roubo em Caxias é preso 13 anos após o crime

Um homem de 34 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (18) em Santa Maria pelos crimes de roubo e estupro ocorridos em Caxias do Sul, em fevereiro de 2012. Ele estava foragido após a condenação proferida pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RS, que decidiu pela pena de 22 anos, nove meses e nove dias de reclusão.

Na época, o crime ocorreu nas proximidades de uma discoteca, quando o homem capturado e outro comparsa, ainda não identificado, abordaram com uma arma um trio de jovens, sendo um deles uma jovem de 14 anos. Eles mandaram os três para um matagal próximo e, no local, a dupla estuprou a menina e roubaram um celular e dois pares tênis.

