Homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável é preso em Bento Gonçalves 

Uma ação da Operação Cerco Fechado, realizada na manhã deste domingo (24), em Bento Gonçalves, terminou com a prisão de um homem de 32 anos. A identidade dele não foi divulgada.

Segundo os policiais, havia um mandado de prisão aberto contra ele, expedido pela Vara Judicial de São Francisco de Paula pelo crime de estupro de vulnerável. A Brigada não passou mais detalhes sobre o crime.

O homem foi encontrado no bairro Municipal. A polícia não detalhou em qual parte do bairro ele foi localizado. O homem foi encaminhado para a delegacia de pronto atendimento para o registro.



