Polícia

Estelionato e extorsão
Notícia

Golpe do falso Pix: Polícia Civil prende grupo em Caxias do Sul e outras cidades gaúchas

Segundo a investigação, após anunciarem a venda de veículos nas redes sociais, interessados na compra negociavam a transação com o envio de falsos comprovantes de pagamento. A partir daí, para que os automóveis fossem devolvidos, as vítimas teriam de pagar R$ 5 mil

