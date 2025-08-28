Golpe do falso Pix: Polícia Civil prende grupo em Caxias do Sul e outras cidades gaúchas

Mulher detida em Caxias do Sul foi presa no bairro Fátima. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Dólus, que tem o objetivo de combater crimes de estelionato, extorsão e associação criminosa. O cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva ocorreu em Caxias do Sul e Bom Jesus, na Serra, além de Santa Maria e Porto Alegre.

Em Caxias, a ofensiva resultou na prisão de dois homens, de 46 e 44 anos, que já estavam recolhidos ao sistema prisional, e de uma mulher de 40 anos, detida no bairro Fátima. Segundo a Polícia Civil, os dois detentos já cumpriam pena por outros crimes, mas continuavam articulando golpes de dentro do presídio.

Além das prisões em Caxias, a operação resultou na detenção de um homem de 44 anos no bairro Nossa Senhora do Trabalho, em Santa Maria, e de uma mulher de 33 anos na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Também foram apreendidos três celulares durante a ação.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância (DPICOI) de Santa Maria.

Como funcionava o golpe

As investigações apontam que o grupo criminoso aplicava golpes em pessoas que anunciavam a venda de veículos em plataformas de redes sociais.

Um dos suspeitos entrava em contato demonstrando interesse e, para concluir a negociação, enviava comprovantes falsos de pagamento , como transferências Pix programadas.

, como transferências Pix programadas. Após obterem os veículos, os criminosos passavam a extorquir as vítimas, exigindo R$ 5 mil de cada uma para devolver os automóveis.

Investigação revela estelionato, prática de extorsão e associação entre os suspeitos

Segundo a delegada Débora Dias, titular da DPICOI e responsável pelo inquérito, os dois veículos identificados até o momento foram anunciados por R$ 43 mil e R$ 36 mil. Ambos foram retirados em Santa Maria.

Durante a investigação dos dois casos, constatou-se o envolvimento de diversas pessoas, sendo que três delas estão encarceradas no sistema penitenciário de Caxias.

Os demais envolvidos possuem vínculos com os presos e têm antecedentes por estelionato, receptação, tráfico de drogas e roubo, segundo a polícia.

A apuração começou em 27 de maio de 2025, após o registro da primeira ocorrência, e ganhou força com outro boletim em 10 de junho. Embora inicialmente os casos tenham sido registrados apenas como estelionato, os trabalhos da polícia revelaram também a prática de extorsão e a associação entre os suspeitos.

O nome da operação faz referência a Dólus, figura da mitologia grega que simboliza a fraude, a mentira e a malícia.