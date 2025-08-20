Polícia

Em instituição particular
"Espero que ela vá presa, foi uma tentativa de homicídio", diz pai da criança agredida por professora em escola infantil de Caxias do Sul

Os pais, assim como os donos da instituição prestaram depoimento à polícia nesta quarta-feira (20). A profissional foi demitida por justa causa, após câmera de segurança mostrar que ela bateu na cabeça do menino com livros

Carol Palmeira

