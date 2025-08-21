Polícia

Flagrante
Notícia

Em operação do MP, policial penal é flagrado com maconha e cocaína em armário do Presídio Regional de Caxias do Sul

R$ 18 mil em espécie e dois celulares também foram apreendidos no local. Ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas

Alana Fernandes

