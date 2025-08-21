Em operação do MP, policial penal é flagrado com maconha e cocaína em armário do Presídio Regional de Caxias do Sul

Entorpecentes e dinheiro estavam no armário do servidor. MP / Divulgação

Um policial penal de 45 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na nesta quinta-feira (21), em Caxias do Sul. No armário dele, no Presídio Regional, localizado às margens da BR-116, foram encontrados quatro tabletes de maconha e cocaína, além de R$ 18 mil em espécie e dois celulares.

A prisão ocorreu no momento em que o servidor retornava de uma escolta. Ele atuava há quatro anos na função e foi encaminhado à delegacia.

O flagrante é resultado de uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público (MP) do RS e teve o apoio da Corregedoria da Polícia Penal e a Delegacia Penitenciária Regional.

As circunstâncias do armazenamento da droga não foram informadas para não prejudicar o restante das investigações.