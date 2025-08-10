Em oito meses, número de mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha em Caxias mais do que dobra em relação a 2024

Soldados Taiara Damke e Alan Dallabrida fazem parte do grupo que faz rondas de fiscalização em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Só em 2025, seis mulheres foram vítimas de feminicídio na Serra. Por dia, a Brigada Militar recebe cerca de 10 ligações de mulheres em situação de violência doméstica, de acordo com a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, sargento Aline Comparin.

Com 19 anos de atuação, o grupo voltado à proteção das mulheres conta com quatro policiais exclusivamente dedicados a isso. Apenas em Caxias do Sul, desde 2022, mais de 2,3 mil mulheres foram acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha após terem o registro da Medida Protetiva deferido pelo Poder Judiciário.

O dado também preocupa quando dividido por anos. Em 2024, foram 435 mulheres acompanhadas pela Patrulha. Em 2025, já são 910 que receberam a concessão de medidas protetivas pelo Judiciário, ou seja, o número mais que dobrou em oito meses.

— Eu falo em 910 deste ano, porém deve ser um número muito maior, porque (as ocorrências e pedidos de medida protetiva) vão para o Judiciário, que define quais são essas medidas. Se é o afastamento do agressor do lar, se é a proibição de contato por meios sociais, se é a proibição de visita até dos filhos, acompanhamento social no fórum. Nós acompanhamos os casos em que o Judiciário entende que seria bom — explica a sargento Aline.

A Patrulha faz a fiscalização das medidas protetivas. Os quatro policiais fazem rondas e vão até a casa dessas mulheres, fazem entrevistas e apuram a situação de vulnerabilidade das vítimas. O acompanhamento segue até o fim da vigência da medida protetiva.

— A gente distribui os pedidos em uma planilha e um mapa e o pessoal da rua vai fazendo as rotas e visitando essas mulheres. 512 estão sendo efetivamente acompanhadas, porque algumas decidem voltar para o agressor ou a medida expira. Mas tenho mais de 150 aguardando a primeira visita da Patrulha — destaca.

Nessas rondas, caso a mulher não esteja em casa, a equipe faz contato telefônico e agenda outro momento para a visita e a entrevista, onde a vítima explica, com mais detalhes, sobre as situações de violência vividas.

Dificuldades nos registros

De acordo com a sargento Aline Comparin, muitas vítimas ainda têm medo de efetivar a denúncia em uma delegacia de polícia:

— Existe muito a questão da dependência financeira e emocional desses agressores. Isso tudo também é ajustado com a Patrulha e encaminhado para o Centro de Referência da Mulher, que faz esse apoio psicossocial também.

Entre os tipos mais comuns de ocorrências registradas, estão a agressão física e verbal, as ameaças e a perseguição, explica Aline.

Entre janeiro e junho, o Centro de Referência da Mulher (CRM) realizou 1.232 atendimentos, 75,2% deles à distância (via telefone, WhatsApp, e-mail). O CRM serve como um espaço de acolhimento, escuta e orientação sobre violência de gênero — especialmente quando ocorre no ambiente doméstico —, e atua regulando as vagas para acolhimento de mulheres em risco de morte e sem rede de apoio.

Conforme os dados do Dossiê da Mulher Caxiense, entre as cinco violências tipificadas pela Lei Maria da Penha, foram registradas no CRM, neste primeiro semestre, 524 ocorrências, que se dividem da seguinte forma:

Psicológica — 183 casos — 34,9%

Física — 134 casos — 25,5%

Moral — 132 casos — 25,1%

Patrimonial — 58 casos — 11%

Sexual — 13 casos — 2,48%

Não consta — 4 casos — 0,7%

Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução sutil de 1,6%: o total foi de 533 ocorrências, índice também puxado pela violência psicológica (33%). No restante de 2024 (julho a dezembro) foram mais 493 registros.

*(Colaborou Luca Roth)

Mês de conscientização

Ulisses Castro / Agencia RBS

Agosto marca o mês de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres. Em 2025, ganha força com a campanha “Não deixe chegar ao fim da linha. Ligue 180” promovida pelo governo Federal.

A campanha tem como foco informar, proteger e convocar a sociedade à responsabilidade coletiva, com especial atenção às mulheres em situação de violência. No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 19 anos.

Em Caxias, a programação começou nesta sexta-feira (8), com palestras, distribuição de material informativo em locais públicos e debates. Um dos destaques é o acendimento de luzes na cor lilás no Monumento Jesus Terceiro Milênio, que está marcado para a próxima terça-feira (12), às 18h.

Caminhos para buscar ajuda

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190 . O atendimento da Brigada Militar é 24 horas.

. O atendimento da Brigada Militar é 24 horas. Para denunciar casos de violência contra a mulher contate o Disque-Denúncia pelo telefone 181.

Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul – 0800-644-5556

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – (54) 3220-9280

Centro Estadual de Referência da Mulher "Vânia Araújo Machado" (CRMVAM) - 0800-541-0803