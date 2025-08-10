Polícia

Agosto Lilás
Notícia

Em oito meses, número de mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha em Caxias mais do que dobra em relação a 2024

Desde 2022, mais de 2,3 mil mulheres foram acompanhadas pela Patrulha após terem o registro da Medida Protetiva deferido pelo Poder Judiciário

Gabriela Alves

