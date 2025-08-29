Em menos de 24h, polícia prende 15 pessoas e apreende quatro adolescentes suspeitos de tráfico na Serra

Em uma série de ações distintas realizadas entre a quinta-feira (28) e a madrugada desta sexta-feira (29), a polícia prendeu 15 pessoas e apreendeu quatro adolescentes suspeitos de tráfico de drogas na Serra. As operações, realizadas pela Polícia Civil e Brigada Militar (BM), também resultaram na apreensão de armas, celulares, dinheiro e grande quantidade de drogas.

Caxias do Sul

O 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) registrou duas prisões. No bairro Jardim Eldorado, uma mulher de 37 anos foi detida com 300 comprimidos de ecstasy, 17 porções de cocaína, 77 gramas de maconha e uma balança de precisão.

Cerca de 300 comprimidos de ecstasy foram apreendidos no bairro Jardim Eldorado. 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) / Divulgação

Já no bairro Cristo Redentor, um homem de 25 anos tentou fugir da abordagem, mas foi preso. Com ele, os policiais encontraram 550 gramas de maconha, 55 gramas de cocaína, 10 pedras de crack, além de um cigarro de maconha, um celular e um esmurrugador.

Já uma operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil, em conjunto com a Guarda Municipal, prendeu seis pessoas. Chamada de Anjos da Lei, a ação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas perto de escolas, praças e unidades básicas de saúde (UBSs).

De acordo com a Draco, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Vila Leon, Bela Vista e Diamantino. Cinco suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e um foragido foi recapturado.

Dinheiro e itens apreendidos em operação da Draco, em Caxias do Sul. Draco / Divulgação

Na operação, policiais descobriram um sistema utilizado pelos traficantes para dificultar a investigação: nas residências alvos dos mandados foram identificados compartimentos para que os compradores de drogas colocassem o dinheiro e outro para que as drogas fossem entregues, sem que houvesse a necessidade de que os compradores acessassem o ponto de venda internamente.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional.

Guaporé

Ainda na tarde de quinta, uma equipe do 3° Regimento de Polícia Montada (3º RPMon), com apoio do 4º Pelotão, prendeu um jovem de 19 anos e apreendeu três adolescentes, de 15 e 16 anos, durante a Operação Cerco Fechado no bairro Pinheirinho.

Pistola, munições e drogas foram apreendidas em Guaporé. 3° Regimento de Polícia Montada (3º RPMon) / Divulgação

O grupo foi flagrado em uma transação de drogas, quando um usuário de 34 anos foi abordado com cocaína. Além das prisões e apreensões, os policiais localizaram 14 porções de cocaína, uma pistola Taurus calibre .380 com 11 munições intactas, uma balança de precisão, R$ 100 e dois celulares.

O homem de 19 anos foi autuado por tráfico, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo, enquanto os adolescentes foram ouvidos e liberados para os responsáveis.

Vacaria

No bairro Kennedy, o 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) prendeu um homem e apreendeu uma adolescente de 16 anos, na noite desta quinta. A ação ocorreu após a abordagem de um usuário que havia saído de um ponto conhecido pelo tráfico.

Drogas apreendidas em Vacaria. 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) / Divulgação

Na residência alvo da operação, os policiais localizaram 295 pedras de crack, 24 porções de maconha, sete porções de cocaína, dinheiro, três celulares, uma balança de precisão e materiais para fracionamento de drogas.

O homem preso ainda tentou fugir e resistir à abordagem, mas foi contido e encaminhado à delegacia com a menor.

Farroupilha

No Centro, o 36º Batalhão de Polícia Militar (36º BPM) prendeu um homem de 36 anos em flagrante. Ele estava com 164 porções de crack, além de um celular e R$ 22.

Após ser conduzido ao hospital para exame de corpo de delito, o suspeito foi encaminhado à delegacia.

Em Farroupilha, 164 porções de crack foram apreendidas. 36º Batalhão de Polícia Militar (36º BPM) / Divulgação

Garibaldi

Na madrugada desta sexta-feira (29), em Garibaldi, o 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (3º BPAT) prendeu dois homens, de 25 e 28 anos, no bairro São Francisco.

Com eles os policiais encontraram 15 porções de cocaína, 20 de crack, seis de maconha, além de um revólver calibre .38 com quatro munições e um celular.

Em garibaldi, 15 porções de cocaína e 20 de crack foram apreendidas. 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (3º BPAT) / Divulgação