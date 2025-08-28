"Ele está muito abalado, visto que o fato aconteceu em frente aos filhos" diz advogado do homem preso por engano em Bento Gonçalves 

Um homem de 32 anos foi preso por engano, na tarde do último domingo (24), em Bento Gonçalves. O fato ocorreu no bairro Municipal, durante uma ação da Operação Cerco Fechado, da Brigada Militar.

Segundo os policiais, havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Vara Judicial de São Francisco de Paula pelo crime de estupro de vulnerável. Contudo, o homem preso não era o procurado.

Conforme o advogado de defesa da vítima no caso, Eduardo Gabbardo, a vítima "foi presa injustamente em razão de um erro grave do Poder Judiciário, que expediu mandado de prisão contra homônimo (pessoa com o mesmo nome)".

O advogado ainda explicou que o processo é originário da Comarca de São Francisco de Paula e teve início em 2020, de forma física, constando corretamente os dados da pessoa acusada. Entretanto, em 2022, quando houve a digitalização pelo Judiciário, foi incluído indevidamente um homônimo, sem a devida conferência dos dados essenciais de identificação, como CPF e filiação.

— Desde então, o processo passou a tramitar com esse erro de cadastro. Após a sentença, foi expedido mandado de prisão com base nesse equívoco, novamente sem a conferência dos dados que haviam sido digitalizados — explicou Gabbardo.

Ainda no domingo, no momento em que o escritório foi acionado pela família da vítima, os advogados fizeram uma análise processual que identificou a falha no processo e o homem foi solto no mesmo dia. Porém, ele passou por todo o procedimento e chegou a ser até encaminhado ao presídio de Bento.

— Imediatamente, quando tomamos conhecimento dos fatos, enviamos um pedido de liberdade ao Judiciário de São Francisco de Paula. O juiz de plantão reconheceu o erro de cadastramento, solicitando que fosse corrigido os dados do réu e expedido o alvará de soltura de nosso cliente — esclareceu.

O advogado ainda reforçou que o homem "não possui qualquer antecedente criminal ou passagem pela polícia" e que ainda estão avaliando se vão entrar com algum processo, buscando indenização pelo ocorrido.

— Estamos avaliado o caso, inclusive estamos acompanhando o estado de saúde dele, pois está bem abalado, visto que o fato aconteceu em frente aos filhos pequenos, os quais possuem muito apego ao pai — salientou Gabbardo.