Dupla é presa com espingarda e drogas em Caxias do Sul

Dois homens, de 24 e 26 anos, suspeitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, foram presos pela Brigada Militar (BM) na noite desta segunda-feira (25), em São Virgílio da 6ª Légua, em Caxias do Sul.
A abordagem ocorreu por volta das 18h30min, quando uma guarnição da BM abordou um veículo e localizou tijolos de maconha. Durante buscas, a equipe encontrou mais drogas, além de outro suspeito, que também foi detido.
No total, foram apreendidos 4,4 quilos de maconha em diferentes porções, uma espingarda calibre 20, cartuchos de diversos calibres, duas balanças de precisão, celulares, dinheiro e materiais utilizados para o fracionamento da droga.