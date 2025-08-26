Dupla é presa com espingarda e drogas em Caxias do Sul

No total, foram apreendidos 4,4 quilos de maconha. 12º Batalhão de Polícia Militar / Divulgação

Dois homens, de 24 e 26 anos, suspeitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, foram presos pela Brigada Militar (BM) na noite desta segunda-feira (25), em São Virgílio da 6ª Légua, em Caxias do Sul.

A abordagem ocorreu por volta das 18h30min, quando uma guarnição da BM abordou um veículo e localizou tijolos de maconha. Durante buscas, a equipe encontrou mais drogas, além de outro suspeito, que também foi detido.