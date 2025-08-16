Duas pessoas são atropeladas por motorista embriagado em Veranópolis

Duas pessoas foram atropeladas na Avenida Osvaldo Aranha, no Centro de Veranópolis, na noite de sexta-feira (15). De acordo com a Brigada Militar (BM), o suspeito pelos atropelamentos, um homem de 48 anos, foi submetido ao teste do etilômetro e o resultado foi acima do limite legal.

Segundo a comunicação do 3º BPAT (3º Batalhão de Áreas Turísticas), as vítimas são uma mulher de 41 anos e um homem de 29. Eles foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital local.

Não há atualização sobre o estado de saúde das vítimas. Segundo a Brigada Militar, o homem e a mulher foram internados.