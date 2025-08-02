Duas adolescentes e duas mulheres são agredidas e atropeladas após briga em confraternização, em Farroupilha

Brigada Militar atende ocorrência no bairro Industrial. Comunicação Social do 36º Batalhão de Polícia Militar / Divulgação

Duas adolescentes, de 15 e 16 anos, e duas mulheres, de 37 e 38, foram agredidas e atropeladas na madrugada deste sábado (2), no bairro Industrial, em Farroupilha. De acordo com a Brigada Militar (BM), a situação iniciou com uma discussão entre duas mulheres em uma confraternização.

Conforme a ocorrência, registrada por volta de 4h30min, as duas mulheres que estariam discutindo teriam começado a se agredir. A partir disso, uma delas teria chamado o irmão.

O homem, que ainda não foi localizado, teria agredido as duas adolescentes e as duas mulheres. Depois, segundo a BM, teria atropelado as quatro vítimas com um carro Gol de cor azul. A mulher de 38 anos ficou inconsciente e a 37 teve lesões nas pernas.

Para evitar um novo ataque, um outro homem teria utilizado um Chevette como barreira para proteger as vítimas.

As adolescentes e as mulheres foram socorridas pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros. Elas foram encaminhadas ao Hospital São Carlos e permanecem em atendimento.