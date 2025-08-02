Polícia

Bairro Industrial
Notícia

Duas adolescentes e duas mulheres são agredidas e atropeladas após briga em confraternização, em Farroupilha

De acordo com Brigada Militar (BM), caso de violência começou com discussão entre duas pessoas. Situação foi registrada na madrugada de sábado (2)

Pioneiro

