Dois homens são presos por estelionato em Caxias do Sul

HB20 em que suspeitos foram abordados em Caxias do Sul. 12º BPM / Divulgação

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (18) em Caxias do Sul por suspeita de estelionato. A prisão foi realizada pelo 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) e pela Polícia Federal (PF).

De acordo com a Brigada Militar (BM), os suspeitos têm 36 e 37 anos e foram abordados na Rota do Sol, na região de Ana Rech.