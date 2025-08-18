Dois homens são presos por estelionato em Caxias do Sul

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (18) em Caxias do Sul por suspeita de estelionato. A prisão foi realizada pelo 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) e pela Polícia Federal (PF).
De acordo com a Brigada Militar (BM), os suspeitos têm 36 e 37 anos e foram abordados na Rota do Sol, na região de Ana Rech.
Os homens estavam em um HB20. Segundo a polícia, um notebook que seria utilizado para golpes bancários foi encontrado. Além disso, foram apreendidos quatro celulares, R$ 3 mil em dinheiro e um simulacro de pistola.