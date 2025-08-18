Polícia

Ocorrência
Notícia

Dois homens são presos por estelionato em Caxias do Sul

De acordo com nota do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), suspeitos têm 36 e 37 anos. Eles foram encontrados com um notebook, que seria utilizado para cometer golpes bancários

