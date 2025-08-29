Corpo em decomposição é encontrado em casa no bairro São Luiz, em Caxias

Um corpo em decomposição foi encontrado nesta quinta-feira (28) em uma casa no bairro São Luiz, em Caxias do Sul. Vizinhos do imóvel, na Rua José Menegotto, acionaram a polícia devido ao mau cheiro , por volta das 15h.

Segundo o delegado Raone Nogueira, trata-se de um homem: Edmar de Oliveira, de 50 anos. Conforme o relato de vizinhos, ele morava sozinho no local e não era visto há cerca de 30 dias. A perícia indica que não foram constatados sinais de violência no cadáver. Os restos mortais foram encaminhados para necropsia.