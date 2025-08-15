Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em área de mata em Caxias

Cadáver estava próximo aos muros do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (GAAAe). Polícia Civil / Divulgação

Correção: o corpo encontrado é de um homem, e não de uma mulher, como publicado entre as 14h35min e as 16h54min desta sexta-feira (15). O texto já foi corrigido.

O corpo de um homem em estado de decomposição avançado foi encontrado na manhã desta sexta-feira (15), em Caxias do Sul. O cadáver estava em uma área de mata, próximo aos muros do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (GAAAe), por volta das 10h.

Inicialmente, acreditava-se que o corpo era de uma mulher. Porém, a vítima foi identificada como David de Godoy Nunes, 38 anos. Segundo o delegado plantonista Rodrigo Bernardes de Assis, o corpo tinha sinais de violência no crânio e foi achado em uma posição que sugere a ocorrência de abuso sexual. Os indícios preliminares serão confirmados ou não pela perícia.

A análise no local, que seria um ponto de consumo de drogas, indica que a morte teria ocorrido entre cinco e dez dias atrás, de acordo com Assis.