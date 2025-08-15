Polícia

Bairro Medianeira
Notícia

Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em área de mata em Caxias

Segundo o delegado plantonista Rodrigo Bernardes de Assis, a vítima tinha sinais de violência no crânio. Caso será investigado

Luca Roth

