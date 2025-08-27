Condenado por estupro é preso em abordagem na BR-470, em Veranópolis 

Um homem de 61 anos que tinha contra si um mandado de prisão por estupro de vulnerável foi preso na tarde desta quarta-feira(27) em Veranópolis.

Leia Mais Mandante do assassinato de motorista de aplicativo de Caxias do Sul é presa em Portugal

Ele conduzia uma camionete Hilux, com placas de Lagoa Vermelha e que fazia o sentido Bento - Veranópolis.

Ao verificar os documentos, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, natural de Bento Gonçalves.

A condenação, segundo a Polícia Rodoviária Federal supera os nove anos de prisão em regime fechado. o preso contabiliza também passagens por porte ilegal de arma de fogo e crimes contra a fauna.