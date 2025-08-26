Polícia

Caxias do Sul registra nova queda nos roubos a pedestres; veja em que bairros eles mais acontecem

Maioria dos casos ainda se concentra na área central do município, enquanto o turno com mais registros é o da noite. De acordo com dados do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), queda é de 31,61% do primeiro semestre do ano passado para este ano

Bruno Tomé

