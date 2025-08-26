Caxias do Sul registra nova queda nos roubos a pedestres; veja em que bairros eles mais acontecem

Telefones celulares são um dos itens mais visados por criminosos. Félix Zucco / Agencia RBS

Caxias do Sul registrou queda nos roubos a pedestres na comparação entre o primeiro semestre de 2025 e de 2024. Segundo dados do Módulo de Gestão Estatística em Segurança Pública (Geseg), disponibilizados pelo 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), a redução é de 31,61%. São 199 ocorrências entre janeiro e junho deste ano contra 291 no mesmo período do ano passado.

— Este resultado é fruto de um conjunto de ações adotadas pelas forças de segurança pública, alicerçadas no tripé integração-inteligência-investimento qualificado. A incorporação de cem novos policiais ao 12º BPM reduziu o déficit de efetivo e permitiu ampliar a presença ostensiva nas ruas, aumentar o alcance do policiamento e dar mais agilidade na resposta às demandas da comunidade, especialmente na área central, onde a concentração deste tipo de ocorrência é mais elevada devido ao grande fluxo de pessoas — avalia o tenente coronel Márcio Borba Fernandes, comandante do 12º BPM.

Já a partir de dados abertos da Secretaria de Segurança Pública (SSP/RS), GZH traz um levantamento sobre os bairros que registram mais ocorrências e os horários em que mais acontecem.

Os dados públicos da pasta, contudo, contam com menos registros: 221 casos no primeiro semestre de 2024 contra 167 deste ano. De qualquer forma, mantem-se a queda nos roubos a pedestres em Caxias.

Confira o mapa abaixo com o número de casos e os períodos em que são registrados (para isso, basta apenas selecionar o bairro):

Centro tem mais casos

Entre os bairros de Caxias, conforme os dados abertos da SSP, o Centro é o que mais registra ocorrências. Em 2025, foram 30 — três a menos do que no primeiro semestre do ano passado. O bairro é o único que teve o crime em todos os períodos do dia.

Já em Lourdes, também na área central, foram 12 casos no primeiro semestre. Outros locais com maior incidência foram Desvio Rizzo (nove), Esplanada (oito), Exposição (seis) e Cruzeiro (seis).

Entre os períodos, a maior parte dos roubos a pedestres em Caxias acontece durante a noite. Foram 66 registros no semestre passado no horário entre 18h e 23h59min.

Casos por período do dia

00h - 2h59min: 17

17 3h - 5h59min: 19

19 6h - 8h59min: 19

19 9h - 11h59min: 19

19 12h - 14h59min: 9

9 15h - 17h59min: 18

18 18h - 20h59min: 36

36 21h - 23h59min: 30



O que motivou a queda no crime

Além do aumento no efetivo da Brigada Militar e a integração das forças de segurança, o comandante do 12º BPM, Márcio Borba Fernandes, lembra que novas viaturas foram adquiridas por meio do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), o que auxilia no patrulhamento ostensivo em diferentes pontos da cidade.

— Outro aspecto decisivo foi a atuação integrada entre a Brigada Militar e as demais instituições vinculadas à SSP, em especial a Polícia Civil. O trabalho conjunto entre nossa agência local de inteligência e as seções de investigação das delegacias tem permitido identificar padrões e locais de atuação e direcionar as ações com maior precisão. Essa troca de informações e a definição de estratégias conjuntas são fundamentais para que as ações sejam mais eficazes e tragam resultados concretos — detalhou o tenente coronel.

Ainda segundo dados do 12º BPM, neste primeiro semestre foram realizadas 28.243 abordagens de indivíduos e apreendidas 146 armas de fogo.

A delegada Thais Postilglione, titular da 2ª Delegacia Distrital de Caxias, vê que a integração das forças de segurança e a prisão de foragidos também motivam a redução deste tipo de crime:

— Essa conversa entre a Brigada Militar e a Polícia Civil é muito importante porque repassamos as situações, as circunstâncias e conseguimos trabalhar juntos. E, em segundo lugar, as prisões que têm sido feitas de foragidos, especialmente pela 1ª Delegacia Distrital, que tem prendido muita gente.

O titular da 1ª DP, delegado Rodrigo Kegler Duarte, calcula que 290 foragidos foram capturados este ano pela delegacia. Desses, 49 eram condenados pela prática de roubo.

— No que se refere à ação da 1ª Delegacia de Polícia Distrital, responsável pela região central da cidade, aponto que, através de ações de inteligência desenvolvidas com a Brigada Militar (1ª CIA), intensificamos as investigações referentes à prática dos delitos de roubo à pedestre, tanto de forma direta, visando a identificação dos respectivos autores; quanto de forma indireta, através da recuperação de objetos roubados, principalmente, telefones celulares; e da responsabilização de possíveis receptadores — explica o delegado.

Além de destacar as ações que ocorrem de forma integrada entre as forças de segurança, o delegado Edinei Albarello, titular da 3ª DP de Caxias, lembrou de medidas como a implementação do sistema de videomonitoramento e do cercamento eletrônico: