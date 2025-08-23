Polícia

Fiscalização
Notícia

Carabina, pistola e munições são apreendidas em abordagem na BR-116, em Caxias do Sul

Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou armamento em carro, na madrugada deste sábado. Motorista foi preso

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS