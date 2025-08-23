Carabina, pistola e munições são apreendidas em abordagem na BR-116, em Caxias do Sul

Conforme a PRF, itens seriam levados para a região metropolitana da Capital. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu armas de fogo pesadas e munições durante abordagem a um carro na BR-116, em Caxias do Sul, na madrugada deste sábado (23).

De acordo com os agentes, foram localizadas uma carabina calibre 5,56mm, uma pistola 9mm, duas capas de colete, além de carregadores, 245 munições e apetrechos para as armas — como uma luneta.

No veículo, um Renault Logan emplacado em Sapucaia do Sul, estavam o motorista, de 37 anos, uma mulher e duas crianças de três e sete anos.