Caminhão carregado com carne de frango cai de ponte e nove pessoas são presas por furto de carga

Foram apreendidos 72 quilos de carne e quatro veículos na ocorrência. Corpo de Bombeiros / divulgação

Uma ação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal prendeu nove pessoas por furto de carga neste sábado (9), em Muitos Capões, nos Campos de Cima da Serra. O material estava em um caminhão que caiu de uma ponte, na BR-285, por volta 16h.

Segundo a polícia, o veículo estava carregado com carne de frango e ficou parcialmente submerso no Rio Saltinho. Os presos são oito homens e uma mulher que foram flagrados tentando se apropriar dos alimentos após o acidente. Quatro veículos e 72 quilos de carne foram apreendidos na ocorrência.