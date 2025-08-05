Brigada Militar apreende veículo furtado e prende homem por receptação, em Caxias do Sul

Ação da polícia ocorreu nesta terça-feira (5) no bairro Pio X, em Caxias do Sul. Comunicação Social – 12º BPM / Divulgação

Uma ação da Brigada Militar de Caxias do Sul resultou na apreensão de um veículo que havia sido furtado e na prisão de um homem, acusado de receptação. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (5) no bairro Pio X.

Segundo o registro policial, a ação aconteceu durante uma busca relacionada a um furto com arrombamento de residência, que ocorreu durante a madrugada.

Leia Mais Justiça torna réu brigadiano flagrado atirando em homem algemado com as mãos para trás