Brigada Militar apreende veículo furtado e prende homem por receptação, em Caxias do Sul

Uma ação da Brigada Militar de Caxias do Sul resultou na apreensão de um veículo que havia sido furtado e na prisão de um homem, acusado de receptação. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (5) no bairro Pio X.
Segundo o registro policial, a ação aconteceu durante uma busca relacionada a um furto com arrombamento de residência, que ocorreu durante a madrugada.
No momento da abordagem, um homem de 23 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi reconhecimento por imagens do videomonitoramento no local do crime. Ele estava de posse do veículo roubado. Diante da situação ele foi preso em flagrante e o veículo furtado apreendido.