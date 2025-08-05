Polícia

Brigada Militar apreende veículo furtado e prende homem por receptação, em Caxias do Sul

Carro teria sido furtado de um residência, que foi arrombada durante a madrugada. Homem que estava com o veículo foi reconhecido a partir de imagens de uma câmera de monitoramento

Pioneiro

