Ataque a bar deixa homem morto e outras pessoas feridas em São Francisco de Paula

Um ataque a um bar na madrugada deste sábado (2), em São Francisco de Paula, deixou uma pessoa morta e outras feridas. De acordo com a delegada Fernanda Aranha, responsável pela investigação, a vítima que não resistiu aos ferimentos é um homem de 62 anos.

Segundo a delegada, por volta de 3h dois homens em uma motocicleta teriam atirado contra pessoas que estavam em um bar no bairro Campo do Meio.

De acordo com a Brigada Militar (BM), sete pessoas ficaram feridas. Os feridos foram encaminhados a um hospital. Duas das vítimas estão em estado grave.

Leia Mais Homem morto a tiros em São Francisco de Paula será sepultado em Caxias nesta sexta-feira

A investigação não descarta que o ataque tenha relação com uma rivalidade entre facções criminosas. Conforme a delegada, o crime pode estar ligado com um homicídio que aconteceu na última quarta (30), em São Francisco de Paula.