Ataque a bar deixa homem morto e outras pessoas feridas em São Francisco de Paula

Um ataque a um bar na madrugada deste sábado (2), em São Francisco de Paula, deixou uma pessoa morta e outras feridas. De acordo com a delegada Fernanda Aranha, responsável pela investigação, a vítima que não resistiu aos ferimentos é um homem de 62 anos.
Segundo a delegada, por volta de 3h dois homens em uma motocicleta teriam atirado contra pessoas que estavam em um bar no bairro Campo do Meio.
De acordo com a Brigada Militar (BM), sete pessoas ficaram feridas. Os feridos foram encaminhados a um hospital. Duas das vítimas estão em estado grave.
A investigação não descarta que o ataque tenha relação com uma rivalidade entre facções criminosas. Conforme a delegada, o crime pode estar ligado com um homicídio que aconteceu na última quarta (30), em São Francisco de Paula.
Na noite de quarta, Alan Vinicius de Aguiar Lopes, de 27 anos, foi encontrado morto com marca de tiros no bairro Santa Isabel.