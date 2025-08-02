Polícia

Campos de Cima da Serra
Notícia

Ataque a bar deixa homem morto e outras pessoas feridas em São Francisco de Paula

De acordo com a delegada Fernanda Aranha, crime pode ter relação com outro homicídio que aconteceu na última quarta (30) na cidade. Rivalidade entre facções criminosas não é descartada

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS