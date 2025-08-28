Polícia

Após prisão de policial penal, Presídio Regional de Caxias do Sul passa por fiscalização

Objetivo do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS) era localizar novas provas para investigação. Homem de 45 anos foi pego com drogas e dinheiro dentro da casa prisional em 21 de agosto. Penitenciária de Rio Grande também foi alvo da ação

Pioneiro

