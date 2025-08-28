Após prisão de policial penal, Presídio Regional de Caxias do Sul passa por fiscalização

Revista realizada pela polícia penal em ação do Ministério Público (MP) nesta quinta-feira. Ministério Público / Divulgação

O Presídio Regional de Caxias do Sul, localizado às margens da BR-116, foi fiscalizado nesta quinta-feira (28) em operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco). A ação faz parte da investigação que envolve a prisão de um policial penal, pego com drogas e R$ 18 mil em espécie dentro da casa prisional em 21 de agosto.

Segundo o Ministério Público, o homem de 45 anos teria envolvimento com o tráfico de drogas dentro do presídio. Após o flagrante, a prisão preventiva dele foi decretada.

A Penitenciária Estadual de Rio Grande também foi alvo da operação. Segundo o Ministério Público, a fiscalização foi uma ação específica para localizar materiais de alvos da investigação. Em Caxias, 15 celulares foram apreendidos.

O promotor de Justiça Manoel Figueiredo Antunes, do 5º Núcleo Regional do Gaeco, explicou que foram realizadas revistas nas unidades prisionais com foco na apreensão de documentos, celulares e outros materiais que possam reforçar a investigação sobre tráfico de drogas, corrupção de agentes públicos, bem como demonstrar eventuais ligações com o crime organizado. Todo material apreendido será encaminhado para perícia e análise pelo Núcleo de Inteligência (Nimp) do MPRS.

A operação contou ainda com a atuação de agentes do Gaeco e da Polícia Penal, por meio do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), Delegacias Regionais da Serra e Sul do Estado, bem como da corregedoria do órgão.