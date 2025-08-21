Polícia

Operação Elísios
Notícia

Após duas fases, quase 40 suspeitos são identificados pelo assalto ao aeroporto de Caxias do Sul

Crime no Hugo Cantergiani, em junho do ano passado, foi organizado por duas facções criminosas, aponta investigação da Polícia Federal. É calculado que criminosos que participaram do roubo tenham experiência em cerca de 30 assaltos

Bruno Tomé

