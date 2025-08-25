Polícia

Caso de polícia
Notícia

Agressão com livros, dentes comprometidos e trauma: o que se sabe sobre caso da professora que agrediu criança em Caxias

Leonice Batista dos Santos, de 49 anos, foi flagrada em vídeo atingindo menino na cabeça com uma pilha de livros. Ela contou que criança havia caído, mas registro de câmera de segurança mostrou o que realmente aconteceu. Ela está presa. Aluno perdeu um dente e enfrenta trauma emocional

Madu Brito

G1 RS

João Pedro Lamas

