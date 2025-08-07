Adolescente de 16 anos é morto a tiros em Bento Gonçalves

Um adolescente de 16 anos, identificado como Matheus Ferreira Martins, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (6) em Bento Gonçalves, na Serra. O crime ocorreu por volta das 20h15, em frente a uma residência na Rua Alziro Pedroso Fão, no bairro Ouro Verde.

Vizinhos ouviram os disparos e acionaram a Brigada Militar. Quando os policiais chegaram ao local, Martins já estava morto.