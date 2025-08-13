Ação global pelo fim da violência contra a mulher, Banco Vermelho é instalado na prefeitura de Caxias

Iniciativa simboliza o lugar vazio deixado pelas mulheres vítimas de violência. Ícaro de Campos / divulgação

A campanha global Bancos Vermelhos, símbolo do combate à violência contra a mulher, chega na prefeitura de Caxias do Sul nesta quarta-feira (13). A estrutura está no Centro Administrativo e terá mensagens de reflexão e contatos para denúncia e suporte a vítimas.

A ação é uma das atividades alusivas ao Agosto Lilás (lei nº 8.488 de 13 de março de 2020), campanha de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres.

A presença de um banco vermelho em locais públicos surgiu na Itália em 2016 e foi adaptada para o Brasil, com o objetivo de conscientizar sobre o feminicídio e promover a discussão sobre a violência de gênero.

O banco instalado na prefeitura nesta semana é o primeiro em local público na cidade; em junho deste ano um já havia sido colocado na Escola de Ensino Médio, Técnico e Fundamental da Universidade de Caxias do Sul, o Cetec.

O projeto da escola caxiense é realizado em parceria com o Instituto Banco Vermelho, de Pernambuco. A entidade sem fins lucrativos e suprapartidária foi fundada em novembro de 2023 e se dedica à luta contra feminicídios no país.

Como surgiu o Banco Vermelho

A iniciativa tem inspiração no projeto "Zapatos Rojos", ou "sapatos vermelhos" em português, idealizada pela arquiteta Elina Chauvet em 2009, em resposta à onda de desaparecimentos e assassinatos de mulheres na cidade de Juarez-Chihuahua, no México, nos anos de 1990.