Suspeito de matar homem com sete facadas em Vacaria é preso

Um dos suspeitos de assassinar Evandro Vanin da Costa, de 47 anos, em Vacaria, foi preso. O crime ocorreu na madrugada do dia 22 de junho . Na ocasião, o corpo da vítima foi encontrado próximo de uma cerca de arame no bairro São Francisco com sete perfurações causadas por faca .

A causa do homicídio, de acordo com o delegado Anderson Silveira de Lima, está ligada a uma briga no interior de um bar, no bairro Lomba Chata.