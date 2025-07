Submetralhadora automática é apreendida em Caxias do Sul

Além da submetralhadora, um fuzil de airsoft também foi apreendido com o grupo.

Três homens, de 29, 27 e 25 anos e uma mulher, de 21, foram presos na noite deste sábado (12) em Caxias do Sul por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Uma submetralhadora e um veículo , utilizado para entrega das drogas, foram apreendidos .

Por volta das 22h, o 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) abordou um automóvel Audi A7 na Rua Ernesto Grazziotin, no bairro Sanvitto. Nele estavam dois homens suspeitos de realizarem a entrega das drogas. Com eles foram encontrados uma pistola Glock e porções de maconha. A arma estava equipada com seletor de rajada, que permite disparos em modo automático.