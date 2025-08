Polícia trabalha com a hipótese de feminicídio seguido de suicídio em caso de casal encontrado morto em Canela

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de feminicídio seguido de suicídio no do caso do casal encontrado morto dentro de apartamento, no bairro Villa Maggi, em Canela. Yasmin Schaefer da Luz, 30 anos, e Bruno Rocha da Luz, 31 anos, foram achados na noite de sexta-feira (25). A investigação aguarda ainda o resultado da perícia realizada no local pelo IGP.