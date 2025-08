Polícia Civil identifica homem e mulher encontrados mortos em Canela

Segundo os bombeiros do município, eles estavam em um apartamento , localizado na Rua Professor Carlos Wortmann, no bairro Leodoro Azevedo. Ainda conforme a corporação, os dois apresentavam marcas de tiros na cabeça.

O delegado de Canela, Vladimir Medeiros, informou, no começo da tarde deste sábado (26), por nota, que as circunstâncias do caso estão sendo "cuidadosamente apuradas". Ele acrescentou que detalhes sobre a dinâmica da ocorrência serão mantidos sob sigilo.