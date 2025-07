Perícia vai apurar possível falha mecânica em carrinho usado por turistas que morreram em parque de São Francisco de Paula

Carrinho elétrico foi localizado a 3,5 metros de profundidade e a seis metros da margem do lago. Porthus Junior / Agencia RBS

A Polícia Civil de São Francisco de Paula retornou ao Mátria Parque de Flores nesta segunda-feira (07) para dar sequência à investigação sobre o acidente que resultou na morte de dois turistas na tarde de sábado (05). As vítimas Natalino de Vargas Domeraski e Jane Beatriz da Silva Frohlich, ambos de 61 anos, foram sepultadas pela manhã em Cachoerinha.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Fernanda Aranha, as diligências desta segunda analisaram o local onde o veículo elétrico estava antes de cair na água. Ela aponta que não há proteção no entorno do lago e que também havia socorristas do parque. De acordo com a delegada, o homem estava conduzindo o veículo quando teria feito uma manobra de ré antes da queda.

— Funcionários tentaram prestar socorro, mas, infelizmente, sem êxito, devido, provavelmente, à profundidade do lago — afirma Fernanda.

Segundo o Corpo de Bombeiros de São Francisco de Paula, que foi acionado para o resgate, o veículo elétrico foi localizado a 3,5 metros de profundidade e a seis metros da margem. O equipamento foi apreendido e encaminhado para perícia a fim de avaliar quais eram as condições, se havia alguma falha mecânica, como ele opera e quais são as características. O laudo da perícia deve ser concluído em 15 dias.

Paralelamente, as testemunhas devem começar a prestar depoimento na manhã desta terça-feira (08). Inicialmente, serão ouvidos funcionários que estavam no parque e prestaram socorro, proprietários do estabelecimento e outras pessoas que também presenciaram o acidente. Depois também será identificado o responsável pelo aluguel dos carrinhos elétricos.

O que diz o parque

Em nota, o Mátria Parque de Flores informou que conta com "diferentes modalidades de transporte para atender aos visitantes". Atualmente, estão em operação veículos com motorista que realizam o deslocamento interno pelo percurso do parque.