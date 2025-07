Mulher morre após ataque a tiros em Guaporé; três suspeitos são presos durante perseguição 

Uma mulher morreu e outra ficou ferida após serem atacadas a tiros na noite desta quarta-feira (9), por volta das 21h35min, na Rua Guilherme Mantese, no centro de Guaporé. As vítimas estavam na rua quando foram surpreendidas pelos disparos. Uma delas foi atingida de raspão no braço, enquanto a outra chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A identidade dela ainda não foi divulgada.