Mãe e filha suspeitas de armazenar drogas para esquema de tele-entrega são presas em Bento Gonçalves

A investigação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves. Segundo a polícia, as drogas estavam armazenadas em uma residência no bairro Zatt.

Os policiais apreenderam no local 99 porções de cocaína, dois tijolos de maconha, uma sacola com pedaços de maconha, 25 porções de maconha, duas balanças de precisão e centenas de embalagens com fechamento ziplock. As suspeitas foram presas em flagrante.