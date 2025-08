Investigado por matar mulher deixou bilhete e procurou a delegacia para se entregar após o crime, em Garibaldi

Eleci Rejane Faleiro Rommel e o suspeito pelo crime formalizaram a união há cerca de quatro anos. Ela deixa duas filhas. Arquivo pessoal / divulgação

O homem de 42 anos investigado por matar a companheira em Garibaldi, na terça-feira (29), deixou um bilhete e procurou a Polícia Civil por duas vezes para se entregar após o crime. Eleci Rejane Faleiro Rommel, 38 anos, foi encontrada com sinais de estrangulamento, na casa onde a família vivia, na Rua Saldanha Marinho, no bairro São Francisco, no fim da manhã.

O suspeito pelo feminicídio foi preso pela Brigada Militar, no começo da tarde, em frente à delegacia. As informações são do delegado Clóvis Rodrigues de Souza, responsável pela investigação.

Conforme o delegado, o homem relatou que chegou em casa do trabalho, no turno da noite, por volta de 7h30min. Houve, então, uma discussão entre o casal envolvendo um celular. Diante do conflito, Eleci se abrigou no banheiro da casa.

— Aí ele arromba o banheiro e ocorre a agressão — acrescenta Souza.

Após o crime, o homem teria escrito um bilhete admitindo o feminicídio e descrevendo a motivação. Ele ainda teria tentado tirar a própria vida por duas vezes, antes de ir até a delegacia.

— Ele veio num primeiro momento, ficou aqui na frente da delegacia para se entregar. Porém, a delegacia estava fechada porque nós estávamos justamente lá no local do fato. Aí ele sai, dá um tempo, volta, e é abordado pela Brigada Militar — detalha o delegado.

O casal havia formalizado a união há cerca de quatro anos e tem uma filha de três anos. Conforme o delegado, não havia histórico de violência doméstica.

— Nós fizemos o flagrante, que foi homologado pelo Poder Judiciário, e está em exame a representação pela decretação da prisão preventiva — detalha Souza.

Sepultamento ocorre nesta quarta-feira

Eleci é velada na Igreja do bairro Nossa Senhora Aparecida, no bairro Fenachamp. O sepultamento está previsto para as 16h desta quarta-feira (30), no cemitério municipal. Além da criança, ela deixa uma filha mais velha, de outro relacionamento.

Amiga há mais de cinco anos da vítima, Cátia Carniel da Silva diz que o sorriso largo era uma das marcas registradas de Eleci. Ainda de acordo com ela, a família havia mudado há pouco para o endereço onde ocorreu o crime. Anteriormente, eles moravam em um apartamento.